Евакуаційні рейси можуть бути провокацією. Про це Сумська ОВА повідомила 7 березня зранку.

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Не сідайте в жодні евакуаційні автобуси! На Сумщині на сьогодні немає підтверджених "зелених" коридорів! Це може бути провокація з боку Росії!

– мовиться у зверненні.

До слова, окупанти масово вдаються до поширення фейків щодо евакуації, ЗСУ тощо. Тож будьте обережні!

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