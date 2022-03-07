Евакуаційні рейси можуть бути провокацією. Про це Сумська ОВА повідомила 7 березня зранку.
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Не сідайте в жодні евакуаційні автобуси! На Сумщині на сьогодні немає підтверджених "зелених" коридорів! Це може бути провокація з боку Росії!
– мовиться у зверненні.
До слова, окупанти масово вдаються до поширення фейків щодо евакуації, ЗСУ тощо. Тож будьте обережні!
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