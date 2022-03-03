Нет полиции, военных, гражданских – мы все украинцы, единая оборона, – "Маршал" Жуков

"Мы готовы защищать всю нашу Украину". Об обороне Киева рассказал глава патрульной полиции Евгений Жуков, известный по позывному "Маршалу".

Он уверен, что Украина победит. Ведь вокруг этой цели объединились буквально все украинцы.

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"Маршал" рассказал о ситуации в Киеве

Глава патрульной полиции Евгений "Маршал" Жуков обратился к украинцам с благодарностью за совместный труд в противостоянии врагу – России и ее войскам.

Сейчас уже нет полиции, военных, гражданских – мы все украинцы, мы все – единая оборона,

– заявил Жуков.

"Враг сейчас пылает в Киевской области на подступах к столице. Он хочет убить наш город. Ищет дорогу. Но украинцы сняли все знаки, за что им большое спасибо", – добавил он.

"Киев выстоит. Украина – победит", – убежден "Маршал". Ведь "Вооруженные силы, тероборона, фермеры, бухгалтеры, полицейские, айтишники, артисты – все, все, все. Все объединились!"

– украинский военный, десантник, полковник полиции, начальник патрульной полиции Национальной полиции Украины.

Видео обращения Жукова:

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