Нет политической воли, – МИД об отказе США и ЕС от превентивных санкций против России

Дмитрий Кулеба убежден, что в США и ЕС пока нет политической воли ввести санкции против России уже сейчас. Хотя Москва на новый пакет ограничений "уже заработала".

Министр иностранных дел отметил, что превентивные санкции можно было бы ввести. Например, за принудительную паспортизацию на оккупированном Донбассе.

Кстати Сенат США готовит законопроект об антироссийских санкциях на опережение

Не нужно ждать новой агрессии России

Украинские дипломаты работают, чтобы международные партнеры прибегли к предупредительным санкциям, не дожидаясь новой агрессии со стороны России. Кулеба считает, что путь к санкциям на 90% пройден.

Осталось 10, может, самых тяжелых процентов, но это 10 процентов,

– заверил министр.

Запад предупреждает Россию о санкциях

На фоне угроз о вероятном вторжении России Запад предупреждает Москву о санкциях ежедневно. Ограничения США будут касаться ключевых секторов экономики. Могут задеть и банковскую сферу. Говорили также о "ядерном" варианте – отключении России от системы SWIFT.

Глава немецкого МИД Анналена Бербок проинформировала, что они готовы добавить газопровод "Северный поток-2" в список санкций.

Ограничения в случае нападения введет и Евросоюз, и Великобритания.

Президент Владимир Путин призвал партнеров не ждать новой эскалации со стороны России, а вводить санкции уже. Он подчеркивал: если откладывать ограничения, то потом будет полномасштабная война.

Раньше эти разговоры отвергали. Однако в феврале появилась информация, что Сенат США таки готовит законопроект, который будет предусматривать превентивные санкции против России. Кроме того, инициатива будет содержать и помощь Украине.

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