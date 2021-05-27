Пока нет правильно сформулированных вопросов для всеукраинского референдума, – Разумков

Дмитрий Разумков считает, что сейчас в Украине нет правильно сформулированных вопросов, которые можно было бы вынести на всеукраинский референдум. Спикер Рады отметил, что на проведение такого волеизъявления народа нужна немалая сумма денег.

В интервью изданию председатель Верховной Рады отметил, что проведение референдума стоит примерно 2 миллиарда гривен.

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Разумков оценил возможность проведения всеукраинского референдума

Эти средства сегодня на дороге не валяются, в условиях пандемии коронавируса. Подходить к этим вопросам надо взвешенно, не выносить ничего для того, чтобы просто вынести,

– отметил спикер парламента.

По мнению Разумкова, пока нет "правильно сформулированных глобальных вопросов, которые бы можно было в ближайшее время вынести на референдум".

В то же время спикер Рады подчеркнул, что не будет предлагать свои варианты потенциальных вопросов для будущих референдумов.

Предметом всеукраинского референдума могут быть следующие вопросы

утверждение закона о внесении изменений в разделы Конституции I (Общие положения), III (Выборы, референдум), XII (Внесение изменений в Конституцию Украины);

общегосударственного значения;

об изменении территории Украины;

о прекращении действия Закона Украины или отдельных его положений.

Зато нельзя выносить на всеукраинский референдум вопросы, направленные на