Пока нет правильно сформулированных вопросов для всеукраинского референдума, – Разумков

Дмитрий Разумков считает, что сейчас в Украине нет правильно сформулированных вопросов, которые можно было бы вынести на всеукраинский референдум. Спикер Рады отметил, что на проведение такого волеизъявления народа нужна немалая сумма денег.
В интервью изданию председатель Верховной Рады отметил, что проведение референдума стоит примерно 2 миллиарда гривен.
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Разумков оценил возможность проведения всеукраинского референдума
Эти средства сегодня на дороге не валяются, в условиях пандемии коронавируса. Подходить к этим вопросам надо взвешенно, не выносить ничего для того, чтобы просто вынести,
– отметил спикер парламента.
По мнению Разумкова, пока нет "правильно сформулированных глобальных вопросов, которые бы можно было в ближайшее время вынести на референдум".
В то же время спикер Рады подчеркнул, что не будет предлагать свои варианты потенциальных вопросов для будущих референдумов.Напомним, 26 января 2021 года нардепы проголосовали за принятие закона о всеукраинском референдуме. 8 апреля Владимир Зеленский ввел документ в действие.
Предметом всеукраинского референдума могут быть следующие вопросы
- утверждение закона о внесении изменений в разделы Конституции I (Общие положения), III (Выборы, референдум), XII (Внесение изменений в Конституцию Украины);
- общегосударственного значения;
- об изменении территории Украины;
- о прекращении действия Закона Украины или отдельных его положений.
Зато нельзя выносить на всеукраинский референдум вопросы, направленные на
- ликвидацию независимости Украины,
- нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности,
- создание угрозы национальной безопасности,
- разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды.