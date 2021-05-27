В інтерв'ю виданню голова Верховної Ради зазначив, що проведення референдуму коштує приблизно 2 мільярди гривень.
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Разумков оцінив можливість проведення всеукраїнського референдуму
Ці кошти сьогодні на дорозі не валяються, в умовах пандемії коронавірусу. Підходити до цих питань треба виважено, не виносити абищо, для того, щоб просто винести,
– зазначив спікер парламенту.
На думку Разумкова, наразі немає "правильно сформульованих глобальних питань, які б можна було найближчим часом винести на референдум".
Водночас спікер Ради наголосив, що не пропонуватиме свої варіанти потенційних запитань для майбутніх референдумів.
Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути такі питання
- затвердження закону про внесення змін до розділів Конституції I (Загальні положення), III (Вибори, референдум), XII (Внесення змін до Конституції України);
- загальнодержавного значення;
- про зміну території України;
- про припинення дії закону України або окремих його положень.
Натомість не можна виносити на всеукраїнський референдум питання, спрямовані на
- ліквідацію незалежності України,
- порушення державного суверенітету і територіальної цілісності,
- створення загрози національній безпеці,
- розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі.