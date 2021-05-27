В інтерв'ю виданню голова Верховної Ради зазначив, що проведення референдуму коштує приблизно 2 мільярди гривень.

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Разумков оцінив можливість проведення всеукраїнського референдуму

Ці кошти сьогодні на дорозі не валяються, в умовах пандемії коронавірусу. Підходити до цих питань треба виважено, не виносити абищо, для того, щоб просто винести,
– зазначив спікер парламенту.

На думку Разумкова, наразі немає "правильно сформульованих глобальних питань, які б можна було найближчим часом винести на референдум".

Водночас спікер Ради наголосив, що не пропонуватиме свої варіанти потенційних запитань для майбутніх референдумів.

 Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути такі питання

  • затвердження закону про внесення змін до розділів Конституції I (Загальні положення), III (Вибори, референдум), XII (Внесення змін до Конституції України);
  • загальнодержавного значення;
  • про зміну території України;
  • про припинення дії закону України або окремих його положень.

Натомість не можна виносити на всеукраїнський референдум питання, спрямовані на

  • ліквідацію незалежності України,
  • порушення державного суверенітету і територіальної цілісності,
  • створення загрози національній безпеці,
  • розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі.