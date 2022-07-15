Нет слов, чтобы описать деградацию россии, - Зеленский об ударе по университетам в Николаеве

Владимир Зеленский отреагировал на атаку россиян по двум университетам в Николаеве. Президент сказал, что нет слов, чтобы описать деградацию россии.

Президент Украины сказал об этом вечером 15 июля во время обращения. В частности, Зеленский заверил, что россия должна почувствовать последствия своих действий.

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Зеленский прокомментировал атаку россии по университетам

Президент Украины рассказал, что министр внутренних дел Денис Монастырский доложил ему насчет удара российской армии по Николаеву утром 14 июля. Тогда враг разрушил корпуса двух институтов – педагогического и кораблестроительного.

Нет таких слов в нормальном человеческом языке, которые могут охарактеризовать, до какого состояния деградировала российская держава. Это же двойное преступление – уничтожать именно педагогические институты, чтобы и учреждения образования не было, и новых педагогов не могли научить…

- рассказал Зеленский.

Добавил, что пусть террористы не надеются, что им это что-то даст, ведь мы обязательно восстановим все, что они разрушили:

каждый из более двух тысяч образовательных учреждений – все детские сады, школы, институты, университеты;

а главное – мы сохраним нашу человечность и нашу цивилизованность;

а вот российское общество с таким количеством убийц и палачей останется искалеченным на поколения, причем по собственной же вине.

Коротко про атаку на университеты Николаева

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