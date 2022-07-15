Президент України сказав про це ввечері 15 липня під час звернення. Зокрема, Зеленський запевнив, що росія має відчути наслідки своїх дій.

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Зеленський прокоментував атаку росії по університетах

Президент України розповів, що міністр внутрішніх справ Денис Монастирський доповів йому щодо удару російської армії по Миколаєву вранці 14 липня. Тоді ворог зруйнував корпуси двох інститутів – педагогічного та кораблебудівного.

Немає таких слів у нормальній людській мові, які можуть схарактеризувати, до якого стану деградувала російська держава. Це ж подвійний злочин – знищувати саме педагогічні інститути, щоб і закладу освіти не було, і нових освітян не могли навчити…

– розповів Зеленський.

Додав, що нехай терористи не сподіваються, що їм це щось дасть, адже ми обов'язково відновимо все, що вони зруйнували:

кожен із понад двох тисяч освітніх закладів – усі дитячі садочки, всі школи, інститути, університети;

а головне – ми збережемо нашу людяність і нашу цивілізованість;

а от російське суспільство з такою кількістю вбивць і катів залишиться скаліченим на покоління, причому з власної ж вини.

Коротко про атаку на університети Миколаєва

Вранці 15 липня росіяни атакували Миколаїв. Окупанти випустили щонайменше 10 ракет по двох найбільших університетах міста.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що просить університети всіх демократичних країн стверджувати, що росія є тим, ким вона є насправді, – терористом.

Згодом Віталій Кім заявив, що росіяни запустили по місту 9 ракет із зенітно-ракетного комплексу C-300. Під час брифінгу посадовець пояснив, що руйнування закладів освіти – масштабні. Тому приміщення не встигнуть відновити до 1 вересня.

Віталій Кім розповів, що внаслідок атаки росіян жодна людина не загинула. Проте відомо про двох поранених людей.

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