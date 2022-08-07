Нет смысла продолжать, – в Израиле заявили о достижении целей операции в Секторе Газа

Израиль заявил, что в операции против "Исламского джихада" им удалось добиться поставленных целей. Премьер-министр страны Яир Лапид подытожил, что "нет никакой пользы продолжать операцию".

Ранее западные СМИ сообщали, что Израиль и палестинцы, вероятно, договорились о прекращении огня из-за представительства третьей стороны. Теперь стало известно, что премьер Лапид вместе с министром обороны страны Бени Ганцом встретились с рядом представителей военного руководства 7 августа и пришли к выводу, что операция завершена.

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Операция "Рассвет" завершена

На встрече с главами местных советов населенных пунктов Израиля, расположенных вблизи Сектора Газа, премьер-министр страны Яир Лапид заявил, что "цели операции достигнуты", поэтому смысла ее продолжать нет.

Ранее премьер сообщил в твиттере, что побывал в Сдероте вместе с министром экономики Орной Барбивай. В мэрии города глава израильского правительства провел совещание с главами местных советов, отметив, что правительство впервые находится в столь тесном контакте с местными властями во время проведения военной операции.

К слову, в рамках визита на Юг Израиля Лапид вместе с Ганцем посетили командование Южного военного округа, где вместе с руководителем и другими высокопоставленными военнослужащими провели совещание, по результатам которого Лапид и заявил о завершении операции "Рассвет".