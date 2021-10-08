Об этом рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире 24 канала. По ее словам, он является достаточно подготовленным кандидатом.

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"У меня нет сомнений, что спикером Рады станет Руслан Стефанчук", – отметила Кравчук.

Хватит ли голосов для назначения

Кравчук рассказала, количество голосов "слуг народа" за назначение Стефанчука будет зависеть от того, сколько депутатов будут присутствовать в парламенте.

Однако то, что в целом будет большинство во время голосования, нет никаких сомнений.

Когда у нас было рассмотрение на фракции вчера (7 октября – 24 канал), то, кажется, 1 человек воздержался при выдвижении Стефанчука на эту должность – 99% поддержали,

– заявила нардеп.

В то же время в "Слуге народа" ожидают, что кресло первого вице-спикера займет Александр Корниенко. Нардеп заявила, что полностью поддерживает его кандидатуру.

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По словам Кравчук, сейчас есть шанс реформировать Верховную Раду изнутри. В частности, говорится об аппарате парламента и формате работы комитетов.

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Что этому предшествовало