Про це розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі 24 каналу. За її словами, він є достатньо підготовленим кандидатом.

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"У мене немає сумнівів, що спікером Ради стане Руслан Стефанчук", – наголосила Кравчук.

Чи вистачить голосів для призначення

Кравчук розповіла, кількість голосів "слуг народу" за призначення Стефанчука залежатиме від того, скільки депутатів будуть присутніми у парламенті.

Однак те, що загалом буде більшість під час голосування, немає жодних сумнівів.

Коли в нас був розгляд на фракції вчора (7 жовтня – 24 канал), то, здається, 1 людина утрималася при висунення Стефанчука на цю посаду – 99% підтримали,

– заявила нардепка.

Водночас у "Слузі народу" очікують, що крісло першого віцеспікера займе Олександр Корнієнко. Нардепка заявила, що повністю підтримує його кандидатуру.

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За словами Кравчук, зараз є шанс реформувати Верховну Раду зсередини. Зокрема, мовиться про апарат парламенту та формат роботи комітетів.

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Що цьому передувало