Во Львовской области десятки населенных пунктов остались без света: что стало причиной

На Львовщине бушует ненастье. В результате несколько десятков населенных пунктов остались без света.

О последствиях неблагоприятных погодных условий рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он поделился данными по состоянию на 08:07 24 ноября.

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Десятки населенных пунктов без света

Итак, по состоянию на тот момент было известно о том, что обесточены 74 населенных пункта во Львовской области. Из них – 26 полностью остались без света, а 48 – частично.

По словам Максима Козицкого, над восстановлением электроснабжения работают. К этому привлекли 111 специалистов Львовоблэнерго и 39 единиц техники.

Отметим, что 23 ноября по сети распространялась информация об аварийном отключении света в Киеве. В ДТЭК опровергли соответствующие сведения, подчеркнув, что они не соответствуют действительности.

Сегодня часть СМИ, телеграм-каналов и отдельных блогеров обнародовали информацию, что ДТЭК предупреждает об аварийных отключениях в столице,

– отмечают в ДТЭК.

В компании отметили, что раньше писали о переходе в усиленный режим работы из-за непогоды. Следовательно, могут возникать локальные аварии, последствия которых пообещали ликвидировать оперативно.

Также подчеркивают, что возможные локальные аварии не означают, что речь идет об аварийных отключениях света. Следовательно, призывают проверять информацию, полученную в сети, в официальных источниках.

Можно ли говорить о массированных атаках по энергоинфраструктуре

Заметим, что на ежедневной основе оккупанты также атакуют объекты энергетической инфраструктуры. Герман Галущенко рассказал, действительно ли враг совершает массированные атаки по энергетике Украины.

По словам министра энергетики, сейчас враг ежедневно бьет по объектам энергетической инфраструктуры. В то же время следует понимать, что о массированных ударах, которые были в прошлом году, речь не идет. Несмотря на это, по мнению Галущенко, враг готовится к зимней кампании атак.

Можем сказать, что таких массированных атак, которые были в прошлом году, пока не было. То есть, они ежедневно атакуют энергосистему, это правда. И пытаются уничтожить максимальное количество объектов,

– констатировал он.

В то же время министр добавил, что в этом году у нас сильнее ПВО, если сравнивать с 2022 годом. В частности, на вооружении нашей страны Patriot, способные сбивать аэробаллистические ракеты "Кинжал". Он отметил, что в марте 2023 года, во время последней массированной атаки по энергетической инфраструктуре, именно этими ракетами били по нашим объектам.