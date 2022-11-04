Часть Одессы до вечера будет без света: в каких районах нет электроэнергии

В Украине продолжают сражаться с последствиями атак по объектам энергетической инфраструктуры. Утром 4 ноября стало известно, что часть Одессы осталась без света. Рассказываем, когда его включат.

Как отметил спикер ОВА Сергей Братчук, в городе продолжают проводить ремонтные работы. Это и стало причиной отключения света в Одессе.

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Где в Одессе не будет света

Братчук добавил, что без электроэнергии остается часть Киевского и Малиновского районов. В ДТЭК отметили, что возобновят питание около 18:00.

В Киеве вынужденно открыли свет

Мэр Киева Виталий Кличко утром сообщил о перегрузке центрального узла энергосистемы нашей страны . В результате в столице пришлось вводить стабилизационные отключения света.

Поэтому 450 тысяч квартир киевлян остались без света. По словам главы городского совета, говорится о в полтора раза больше абонентов, если сравнивать с предыдущими днями.

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Где еще стоит ожидать отсутствия света

Напомним, что с 00:00 до 23:59 действуют почасовые отключения в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Также с 07:00 до 22:00 почасовые отключения вводили в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Поскольку в Киеве нагрузка резко возросла, часть города обесточили без учета почасовых отключений. Сами же они предусматривают раздел населенных пунктов на группы, в которых будет поочередно исчезать свет.



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Может ли спасти Европа Украину от блекаута

Следует понимать, что россияне продолжат атаковать объекты энергетической инфраструктуры. И если так дальше пойдет, то мы просто не успеем восстанавливать то, что одним ударом уничтожают оккупанты. Так что без помощи Европы нам не обойтись. Так, Еврокомиссар по Энергетике Кадри Симсон отметила, что Украина может рассчитывать на поставки электроэнергии из ЕС .

По ее словам, первый шаг к этому сделали еще в марте. Тогда через две недели удалось синхронизировать украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы. Как отмечает Симсон, в реальности этого замысла многие сомневались. Эта система предполагает передачу электроэнергии в обоих направлениях. Это значит, что наше государство получило возможность как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС.

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