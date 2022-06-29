"Нет там теракта": Путин подло отрекся от удара по Кременчугскому ТЦ

Российские военные 27 июня запустили ракету по наполненному людьми ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Президент страны-агрессора Владимир Путин цинично отрекся от этой атаки.

Примечательно, что в день удара российские пропагандисты не могли согласовать между собой, была ли атака вообще. Позже, как и много раз до этого, рупоры Кремля начали наперебой кричать, что это якобы сделали украинские военные.

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Путин отрекся от удара по торговому центру в Кременчуге

Российские оккупанты примерно в 15:50 27 июня выпустили 2 крылатые ракеты по Кременчугу. Одна из них, по словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, попала на пустырь, поэтому жертв, к счастью, не было. Однако другая попала в ТЦ "Амстор", где находились примерно тысяча человек.

Большая часть торгового центра обрушилась, похоронив под завалами мирных жителей. Спасатели ехали на место происшествия со всего города. Всего к работам привлекли более 100 сотрудников ГСЧС. По состоянию на 00:18 30 июня известно о 18 погибших. Еще примерно 20 человек попали в список пропавших без вести.

Российские пропагандисты, чтобы оправдать свою захватническую армию, отмечали, что удара не было или, если он был, то это сделали украинские защитники. Затем они начали заявлять, что видео с места происшествия – это постановка. Заметьте, что такую ​​же тактику они соблюдали после зверств россиян в Буче, удара по вокзалу в Краматорске или роддоме в Мариуполе и т.д.

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Позже минобороны России сделало заявление, что россияне действительно запустили ракету по торговому центру. Однако он, мол, не работал, поэтому посетителей там не было. В ТЦ якобы хранили военную технику.

Президент страны-террориста также цинично отрекся от атаки. Он прокомментировал удар по Кременчугу во время пресс-конференции после Каспийского саммита в Ашхабаде, сообщает 24 канал.

Нет там никакого теракта, ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит,

- заявил Путин.

Также он снова цинично солгал, заявив, что украинские военные размещают свою технику в мирных кварталах, прячут ее на рынках, заводах и в других местах. Поэтому якобы российские оккупанты запускают туда ракеты. Даже на пятый месяц войны кремлевский диктатор продолжает убеждать всех, что оккупационная российская армия не стреляет по мирным объектам".

Заметьте, что по информации британской разведки, российские оккупанты делают ставку на неуправляемые ракеты, которые являются неточными, поэтому риск жертв среди мирного населения увеличивается. Однако жизнь украинцев россиян не волнуют, ведь они очень часто бьют именно по жилым домам и другим гражданским объектам, что приводит к большому числу погибших и раненых.

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