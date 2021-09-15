Нет удушающим приемам: в США ввели ограничения для полицейских

15 сентября 2021 , 08:48
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Источник:

Axios

В США запретили правоохранителям применять удушающие приемы без надлежащих оснований. А также ограничили возможность проводить рейды без предварительного предупреждения.

Такое решение приняло министерство юстиции США для укрепления доверия между правоохранительными органами и обществом.

Важно Этого недостаточно, – родные убитого Флойда возмутились приговором экс-полицейскому

Введенные американским ведомством ограничения касаются применения:

  • удушающего захвата сзади;
  • сжатия сонной артерии.

Зато существуют и исключения. К примеру, применение смертельной силы допустимо, если задержанный представляет непосредственную угрозу смерти, ранения полицейского или другого лица.

В Минюсте США отметили, что решение о запрете применения удушающих приемов при задержании приняли по итогам проведенного анализа. Поводом для его начала стали несколько инцидентов, в которых погибли люди. Самым громким из них стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Убийство Джорджа Флойда: главное

  • В мае 2020 года американские полицейские задержали афроамериканца Джорджа Флойда возле одного из магазинов. Мужчина якобы пытался рассчитаться фальшивым чеком на 20 долларов.
  • Полицейский Дерек Шовин при задержании применил к Флойду удушающий прием. Он стал коленом на шею задержанному и не давал ему дышать почти 10 минут.
  • После просьб о помощи Флойд затих. Офицеры вызвали медиков, но было уже поздно. После этого в США вспыхнули масштабные протесты.
  • Шовина приговорили за убийство до 22,5 лет заключения. Сторона обвинения просила 30 лет лишения свободы.
Автор: Альона Захарова