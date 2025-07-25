Адвокат объяснила последствия отсутствия военно-учетного документа

Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине до 5 ноября 2025 года. Каждый военнообязанный в это время должен иметь при себе военно-учетный документ для проверки данных и уточнения учета в случае необходимости.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на адвоката по военному и уголовному праву объединения "Актум" Татьяну Лебедеву в комментарии "РБК-Украина". Она рассказала, что грозит за отсутствие военно-учетного документа.

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Будет ли штраф за отсутствие военного билета?

По словам юриста, финансовой ответственности (штрафа) за отсутствие военного билета нет. Так же нет ответственности за то, что мужчины могут не носить с собой паспорт, но может быть административное задержание на 72 часа до выяснения обстоятельств.

В таком случае человека имеют право доставить в отдел полиции, составить административное задержание и имеют право удерживать 72 часа до выяснения всех обстоятельств. Если военного билета нет и он остался дома, его должны привезти. Если нет, то его должны доставить в ТЦК для изготовления такого документа. Бывает, что некому привезти такой документ. Например, человек живет сам. Тогда адвокат рекомендует сразу же ехать в ТЦК и изготавливать такой документ.

Кто имеет право останавливать для проверки документов?

По закону, останавливать могут только работники полиции. Они же могут проверить документы, которые удостоверяют личность, в том числе – военно-учетный документ. Если у человека его нет, могут спросить, есть ли, например, фото этого документа. Если и этого нет, тогда по закону они не обязаны, но имеют право забрать для установления личности.

Лебедева подчеркнула, что требовать такие документы должна только полиция. Впрочем, на практике бывает иначе.

Работникам ТЦК вы имеете право ничего не предоставлять. В большинстве случаев работники ТЦК ходят вместе с полицией: как правило, один-два полицейских есть в сопровождении. Но у меня есть клиенты, которые быстро бегают, и говорят: я не буду вам ничего показывать, вызывайте полицию. Разворачиваются и убегают. Это то, как часто бывает на практике,

– рассказала юрист.

Как должен выглядеть военно-учетный документ и подойдет ли Резерв+?

Татьяна Лебедева заметила, что паспорт с собой действительно можно не носить, потому что он "подтягивается" в Дие, но бумажный военно-учетный документ должен быть в наличии у 100%.

Очень многие клиенты считают: если у них на смартфоне есть Резерв+, то больше ничего не надо. Но должен быть еще военно-учетный документ бумажный. Выписка из Резерва+ – это просто информационная справка. Как показывает практика, у нас есть много "художников", которые могут этот документ себе "нарисовать" и ходят с этим по улице. Это все проверяется быстро,

– отметила адвокат.

Те, кто не принимал присягу, имеют военно-учетный документ в виде карточки. На нем обязательно должна быть печать ТЦК и указанные данные о том, когда лицо было взято на учет, когда проходило ВВК.

Есть случаи, когда клиенту выдали такую карточку в 2023 году, а дальше он прошел в 2024 году ВВК, и ему уже выдали новую. То есть это такой документ можно изготавливать и не один раз, и каждый раз приходить за новым,

– отметила юрист.

По ее словам, когда есть отсрочка от мобилизации или основания для отсрочки, то проблем с получением военного билета обычно у людей нет. В то же время если это, например, мужчина 26 лет, у него нет ни Резерва +, ни обновленных вовремя данных, ни оснований для получения отсрочки, то при визите в ТЦК и СП он фактически в 100% случаев будет мобилизован.