Нет войне: армяне массово вышли на улицы в поддержку Украины – красноречивые фото и видео
Источник:телеграм NEXTA Live
В Армении люди вышли на митинги в поддержку Украины. Они держали флаги и специальные плакаты. Не забыли там об известной российской пропагандистке.
Напомним, 24 февраля Россия начала войну в Украине. Враг встретил здесь яростное сопротивление. О хронологии основных событий читайте по ссылке.
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Армяне поддержали Украину
В столице Армении – Ереване – люди вышли на улицы, чтобы поддержать Украину. Сотни армян громко скандировали "Нет войне!".
Кроме того, одна из протестующих вспомнила о самой известной российской пропагандистке. Речь идет о Маргарите Симонян. Женщина несла плакат со следующей надписью:
Бред Маргариты Симонян – не мнение граждан Армении.
Фото и видео из Еревана:
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