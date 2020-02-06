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      Нет никаких оснований: Пристайко прокомментировал слухи о своей отставке

      28 Читати новину українською
      Вадим Пристайко / скриншот из видео

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на информацию о слухах относительно его возможной отставки. По его словам, он не разговаривал об этом с Владимиром Зеленским.

      Об этом глава МИД сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, пока он не видит никаких оснований для своего увольнения с должности министра.

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      Я – профессиональный дипломат, был в разных странах, работал, менял работу. И моя договоренность с президентом Зеленским была от самого начала, что мы работаем до тех пор, пока я могу быть полезен. Разговоры о том, что кто-то где-то что-то хочет изменить, не имеют никаких оснований. По крайней мере, я и президент об этом не говорили,
      – пояснил Пристайко.

      К слову, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия недавно заявил, что Кабинет Министров могут покинуть 2-3 министра в рамках запланированной после Нового года ротации членов правительства.

      4 февраля Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий
      и назначила на ее место Дениса Шмыгаля. Бабак написала заявление по собственному желанию, но при этом заявила о давлении и угрозах от строительной мафии. Часть фракций не хотела ее отпускать, и требовала деталей.

      Что известно о слухах относительно возможной отставки ПристайкоРанее в СМИ появилась информация о том, что в Офисе Президента рассматривают возможность увольнения Пристайко с должности министра иностранных дел.

      Источники в ОП заявляли, что глава МИД испортил отношения почти со всеми в команде Зеленского.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Вадим Пристайко Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский
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