Нет никаких оснований: Пристайко прокомментировал слухи о своей отставке

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на информацию о слухах относительно его возможной отставки. По его словам, он не разговаривал об этом с Владимиром Зеленским.

Об этом глава МИД сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, пока он не видит никаких оснований для своего увольнения с должности министра.

Актуально: 6 квартир и миллионные доходы: что указал в декларации глава МИД Пристайко

Я – профессиональный дипломат, был в разных странах, работал, менял работу. И моя договоренность с президентом Зеленским была от самого начала, что мы работаем до тех пор, пока я могу быть полезен. Разговоры о том, что кто-то где-то что-то хочет изменить, не имеют никаких оснований. По крайней мере, я и президент об этом не говорили,

– пояснил Пристайко.

К слову, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия недавно заявил, что Кабинет Министров могут покинуть 2-3 министра в рамках запланированной после Нового года ротации членов правительства.

4 февраля Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий

и назначила на ее место Дениса Шмыгаля. Бабак написала заявление по собственному желанию, но при этом заявила о давлении и угрозах от строительной мафии. Часть фракций не хотела ее отпускать, и требовала деталей.

Что известно о слухах относительно возможной отставки ПристайкоРанее в СМИ появилась информация о том, что в Офисе Президента рассматривают возможность увольнения Пристайко с должности министра иностранных дел.



Источники в ОП заявляли, что глава МИД испортил отношения почти со всеми в команде Зеленского.