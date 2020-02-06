Немає жодних підстав: Пристайко прокоментував чутки про свою відставку

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відреагував на інформацію про чутки щодо його можливої відставки. За його словами, він не розмовляв про це із Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє очільник МЗС сказав під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофодом. За словами глави українського зовнішньополітичного відомства, наразі він не бачить жодних підстав для свого звільнення з посади міністра.

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Я – професійний дипломат, був у різних країнах, працював, змінював роботу. І моя домовленість із президентом Зеленським була від самого початку, що ми працюємо доти, доки я можу бути корисний. Розмови про те, що хтось десь щось хоче змінити, не мають жодних підстав. Принаймні, я і президент про це не говорили,

– пояснив Пристайко.

До слова, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія нещодавно заявив, що Кабінет Міністрів можуть покинути 2-3 міністри у межах запланованої після Нового року ротації членів уряду.

4 лютого Верховна Рада звільнила Альону Бабак з посади міністерки розвитку громад та територій , і призначила на її місце Дениса Шмигаля. Бабак написала заяву за власним бажанням, та при цьому заявила про тиск і погрози від будівельної мафії. Через це частина фракцій не хотіла її відпускати, і вимагали деталей.

Що відомо про чутки щодо можливої відставки ПристайкаРаніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Офісі Президента розглядають можливість звільнення Пристайка з посади міністра закордонних справ.



Джерела в ОП заявляли, що глава МЗС зіпсував відносини майже з усіма к команді Зеленського.