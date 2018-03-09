Нет сомнения, что Рубан – это пешка, – Тука

Задержание руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана – лишь начало операции украинских спецслужб.

Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Георгий Тука в комментарии "5 канала".

"Я не сомневаюсь в том, что Рубан – это пешка. Медийный персонаж – не больше. Просто создано медийное лицо человека. А сама по себе этот человек – "ноль" полный. Это как марионетка, которой управляют другие", – убежден Тука.

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Тука добавил, что не поверит, что Владимир Рубан самостоятельно планировал устроить террористические акты. За этим стоит группа людей, включая политическую группировку, ведь все действия они должны с кем-то согласовывать.

Разрабатываются обычно определенные сценарии поведения общества, как надо правильно подводить общество к тем или иным реакциям. Хочу верить в то, что за те месяцы, пока продолжалась спецоперация, отслежены все связи (Рубана – "24"). И я имею определенные обоснованные надежды, что это только начало операции. Продолжение следует,

– пояснил замминистра.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе.



Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженном захвате Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.

Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус", который участвовал в процессе освобождения военнопленных с оккупированных территорий. Рубан служил на летно-командных должностях в различных частях, уволен в запас в звании старшего лейтенанта. Сам себя позиционировал как "генерал-полковник", однако в СБУ эту информацию опровергают.