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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Нема сумнівів, що Рубан – це пішак, – Тука

3409 Читать новость на русском
Георгій Тука
Георгій Тука / radiosvoboda.org

Затримання керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана – лише початок операції українських спецслужб.

Таку думку висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Георгій Тука у коментарі "5 каналу".

"Я не сумніваюся в тому, що Рубан – це пішак. Медійний персонаж – не більше. Просто створене медійне обличчя людини. А сама по собі ця людина – "нуль" повний. Це як маріонетка, якою керують інші", – переконаний Тука.

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Тука додав, що не повірить, що Володимир Рубан самотужки планував влаштувати терористичні акти. За цим стоїть група людей, включаючи політичне угрупування, адже усі дії вони мали б з кимось узгоджувати.

Розробляються зазвичай певні сценарії поведінки суспільства, як треба правильно підводити суспільство до тих чи інших реакцій, Хочу вірити в те, що за ті місяці, поки тривала спецоперація, відслідковані всі зв'язки (Рубана, – "24"). І я маю певні обґрунтовані сподівання, що це лише початок операції. Далі буде,
– пояснив заступник міністра.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі.

Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.

Хто такий Володимир Рубан? Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", який брав участь у процесі звільнення військовополонених з окупованих територій. Рубан служив на льотно-командних посадах у різних частинах, звільнений в запас у званні старшого лейтенанта. Сам себе позиціонував як "генерал-полковник", однак у СБУ цю інформацію спростовують.

Теги: Новини України Кримінальні новини Володимир Рубан Георгій Тука
Джерело: 24 Канал
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