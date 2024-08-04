Премьер Израиля Нетаньяху может уволить руководителей Минобороны, ЦАХАЛа и ШАБАКа, – СМИ

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху планирует уволить нескольких ключевых чиновников страны. В частности, речь идет о главе Минобороны Йоаве Галланте, начальнике штаба ЦАХАЛа Герце Ха-леви и руководителе контрразведывательной спецслужбы безопасности Израиля ШАБАК Ронене Бара.

Их освобождение – только вопрос времени. Об этом рассказала репортер Walla News Таль Шалев.

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Правительство Израиля может ждать общая перестановка

Таль Шалев, ссылаясь на близких соратников Нетаньяху, заметила, что, в частности, увольнение Галланта – "вопрос не в том, если, а в том, когда". На эту должность может претендовать оппозиционный лидер партии "Новая надежда" Гидеон Саар.

По словам репортера, премьер Израиля планировал уволить главу Минобороны после его визита в США, который он совершил в конце июня. Впрочем, решение пришлось отложить из-за атаки Хезболлы на город Мадждал-Шамс, где погибли 12 детей, а также убийство лидера ХАМАС Исмаила Ганию и лидера военного крыла Хезболлы Фуада Шукра.

В то же время уже после освобождения Галланта премьер-министр Израиля может заменить начальника штаба ЦАХАЛа Герци Ха-леви и руководителя ШАБАК Ронена Бара. По мнению Шалев, так Нетаньяху устраняет оппозицию, чтобы в будущем вести переговоры по возвращению заложников, захваченных ХАМАС 7 октября 2023 года.

Похоже, на места уволенных чиновников, могут претендовать кандидаты, которые будут выполнять указания Нетаньяху.

Также, по утверждению Таль Шалев, сейчас активно ведутся разговоры о вероятной общей перестановке в правительстве Израиля – так Нетаньяху может сделать вид, будто не просто увольняет Галланта.