Їх звільнення – лише питання часу. Про це розповіла репортерка Walla News Таль Шалев.

Дивіться також Іран планує запустити з Сирії дрони по території Ізраїлю у межах удару-відповіді, – ЗМІ

Уряд Ізраїлю може чекати загальна перестановка

Таль Шалев, посилаючись на близьких соратників Нетаньягу, зауважила, що, зокрема, звільнення Галланта – "питання не в тому, якщо, а в тому, коли". На цю посаду може претендувати опозиційний лідер партії "Нова надія" Гідеон Саар.

За словами репортерки, прем'єр Ізраїлю планував звільнити главу Міноборони після його візиту до США, який він здійснив наприкінці червня. Втім, рішення довелося відкласти через атаку Хезболли на місто Мадждал-Шамс, де загинули 12 дітей, а також вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію та лідера військового крила Хезболли Фуада Шукра.

Водночас уже після звільнення Галланта прем'єр-міністр Ізраїлю може замінити начальника штабу ЦАХАЛу Герці Ха-леві та керівника ШАБАК Ронена Бара. На думку Шалев, так Нетаньягу усуває опозицію, щоб у майбутньому вести переговори щодо повернення заручників, захоплених ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Схоже, на місця звільнених чиновників, можуть претендувати кандидати, які будуть виконувати вказівки Нетаньягу.

Також, за твердженням Таль Шалев, наразі активно ведуться розмови про ймовірну загальну перестановку в уряді Ізраїлю – так Нетаньягу може вдати, ніби не просто звільняє Галланта.