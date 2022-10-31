Нетаньяху может вернуться к власти в Израиле: как это повлияет на помощь Украине

Учитывая, как политики в Израиле сейчас "ломают копья" за возможность формировать Кнессет. В Израиле ограничивают свою риторику с привязкой к Украине, а фактически не комментируют нас.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский . Он также отметил, что в Израиле нет Украины в экономически социальной ловушке дня.

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Андрей Вигиринский напоминает, что стало причиной 5 выборов в Израиле за 4 года – это вопрос религиозного характера, но отнюдь не внешнеполитического.

Рабочая повестка будет формироваться по экономическим вопросам внутри страны. Поэтому вряд ли Нетаньяху будет менять фокус на Украине – это очень маловероятно,

– убежден политолог Андрей Вигиринский.

Можно ли ожидать перемен в политике Израиля после выборов: смотрите видео

Позиция Израиля в войне в Украине

Западные СМИ писали, что Израиль предоставил Украине разведывательные данные , полезные для нацеливания на беспилотники иранского производства.

Однако после начала массированных обстрелов энергообъектов глава МИД Дмитрий Кулеба обратился в Израиль за вооружением противовоздушной обороны. Однако просьбу отклонили. Страна решила предоставить системы раннего предупреждения, но не ПВО.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид, комментируя отказ предоставлять ПВО, отмечает необходимость "постоянной защиты интересов национальной безопасности своей страны".