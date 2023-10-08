Нетаньяху провел переговоры с Зеленским, Шольцом, Сунаком и Мелони

В Израиле идет обострение из ХАМАС. Премьер-министр страны провел разговор с лидерами нескольких стран, в том числе и Украины.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху побеседовал с мировыми лидерами о ситуации в стране. В частности, он побеседовал с Владимиром Зеленским, Олафом Шольцем, Джорджией Мелони и Риши Сунаком.

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Лидеры выразили поддержку

Нетаньяху сообщил, что все лидеры выразили поддержку Израилю.

Все лидеры выразили однозначную поддержку права Израиля защищать себя настолько, насколько это необходимо,

– говорится в сообщении.

Владимир Зеленский также сообщил , что провел экстренный разговор с премьер-министром Израиля. Он написал, что Украина солидарна с государством Нетаньяху и выражает соболезнования в связи с многочисленными жертвами.

Президент также подчеркнул, что сейчас важно сотрудничество израильской полиции и украинских дипломатов для обеспечения безопасности украинских граждан.

К сожалению, во время боевых действий в Израиле погибли две украинки . Сейчас дипломаты пытаются вернуть тела погибших на родину.

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