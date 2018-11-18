Нетаньяху стал министром обороны Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально вступил в должность министра обороны страны.

Об этом сообщило агентство "ТАСС".

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Впервые я вступаю в должность министра обороны и знаю, что делаю это, когда есть много критики в адрес политики государства в области безопасности,

– сказал Нетаньяху в своем телеобращении.

Он пояснил, что из-за ситуации в области безопасности страны не следует проводить досрочные выборы и "разваливать правительство". Он также выразил надежду, что коалиционные партнеры "проявят ответственность и не будут давить на правительство требуя его отставки".

Предыдущий министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил о своей отставке 14 ноября. Таким образом он выразил протест против прекращения боевых действий в отношении палестинских боевиков в Секторе Газа. Либерман также призвал как можно скорее провести в стране досрочные парламентские выборы.

Напомним, 12 ноября вечером армия обороны Израиля нанесла удар примерно по 70 объектам ХАМАСа на территории Сектора Газа. Это был ответ на то, что ХАМАС выпустил по югу Израиля более 300 ракет.



В ночь на 13 ноября Израиль также нанес удары по штаб-квартире военной разведки ХАМАС в Секторе Газа.