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      Нетаньяху став міністром оборони Ізраїля

      52 Читать новость на русском
      Біньямін Нетаньяху
      Біньямін Нетаньяху / Фото з відкритих джерел

      Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху офіційно вступив на посаду міністра оборони країни.

      Про це повідомила агенція "ТАСС".

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      Вперше я вступаю на посаду міністра оборони і знаю, що роблю це, коли є багато критики на адресу політики держави у галузі безпеки,
      – сказав Нетаньяху у своєму телезверненні.

      Він пояснив, що через ситуацію в області безпеки країни не варто проводити дострокові вибори і "розвалювати уряд". Він також висловив надію, що коаліційні партнери "проявлять відповідальність і не будуть тиснути на уряд вимагаючи його відставки".

      Попередній міністр оборони Ізраїля Авігдор Ліберман оголосив про свою відставку 14 листопада. Таким чином він висловив протест проти припинення бойових дій щодо палестинських бойовиків у Секторі Гази. Ліберман також закликав якомога швидше провести в країні дострокові парламентські вибори.

      Нагадаємо, 12 листопада ввечері армія оборони Ізраїлю завдала удару приблизно по 70 об'єктах ХАМАСу на території Сектора Гази. Це була відповідь на те, що ХАМАС випустив по півдню Ізраїля понад 300 ракет.

      У ніч проти 13 листопада Ізраїль також завдав ударів по штаб-квартирі військової розвідки ХАМАС у Секторі Гази.

      Теги: Новини політики Новини Ізраїля Біньямін Нетаньяху
      Джерело: 24 Канал
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