С нетерпением ждем врага, – защитники отреагировали на корабли, следующие в Одессу

В направлении Одессы двигаются 4 десантных корабля России. Украинские военные уже заявили, что с нетерпением ждут врага.

Защитники Одессы радостно отреагировали на сообщения о российских кораблях, которые якобы двигаются в направлении города. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 канал.

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Наши военные просто напомнят россиянам, куда должен идти их военный корабль.

Арестович о русских кораблях в Черном море: видео

Что известно о суднах, двигающихся в Одессу

В Черном море было замечено движение десантного отряда русского черноморского флота. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, 4 больших корабля сопровождают 3 ракетных катера.

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