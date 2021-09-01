С нетерпением жду, – Байден о встрече с Зеленским в Белом доме

Джо Байден с нетерпением ожидает первой встречи лицом к лицу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Она начнется 1 сентября, в 21:00 по Киеву.

Президент США в сети сообщил, что уже ждет встречи с украинским лидером в Белом доме.

Читайте также Байден будет заверять Зеленского, что Штаты помогут противостоять оккупации России – Bloomber

Байден о встрече с Зеленским

Я с нетерпением жду возможности приветствовать Президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме,

– написал Байден.

Он отметил, что хочет подтвердить приверженность Соединенных Штатов к суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям Украины.

Напомним, встреча президента США и Украины начнется 1 сентября, в 21:00 по Киеву.

Встреча Байдена и Зеленского: что известно

Разговор президентов состоится в Овальном зале Белого Дома и продлится примерно 2 – 2,5 часа.

Расписание американского президента свидетельствует о том, что давать общую большую пресс-конференцию Байден и Зеленский не будут.

Ранее украинский лидер рассказал, что хочет поговорить с американским коллегой о вопросах оккупированных Крыма и части Донбасса, инвестициях, а также "Северном потоке-2".

Текст публикации Джо Байдена:

Я с нетерпением жду, что сегодня буду приветствовать Президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету Украины, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям.