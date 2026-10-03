Об этом сообщает полиция Киева.

Что известно об инциденте

Молодой человек вечером убедился в отсутствии свидетелей на территории предприятия, после чего спокойно зашел в кабину, запустил систему и выехал за пределы депо.

При проверке задержанного на состояние опьянения прибор "Драгер" показал 1,41 промилле алкоголя.

Во время беседы со следователями 20-летний киевлянин откровенно объяснил мотив своего поступка. Молодой человек заявил, что решился на правонарушение исключительно из-за того, что ему очень нравится ездить на этом виде городского транспорта.

В настоящее время правоохранители официально объявили фигуранту о подозрении по факту незаконного завладения транспортным средством.

Что говорит фигурант: смотрите видео

Напомним, что 2 октября в Харьковской области произошло смертельное ДТП, в котором погибла 10-летняя девочка. Ребенок переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, когда ее сбил водитель.

А в Одессе 30 сентября произошло смертельная перестрелка после ссоры на дороге. Водитель ЗАЗ умышленно спровоцировал ДТП с автомобилем военнослужащего, после чего застрелил его.