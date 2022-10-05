Об этом 24 каналу рассказал международный обозреватель и российский оппозиционный журналист Иван Яковина. По его словам, все понимают, что войну начинал Путин. Но тот вообще не собирается брать на себя вину за провалы оккупантов на фронте.

К теме Процесс пошел: как и когда рухнет Россия и каким может быть ее конец

Путин хотел вписать себя в историю, а теперь терпит поражение

Как отмечает Яковина, все понимают, что это война Путина. Он сам захотел ее решить, чтобы, по своей помешанной логике, войти в историю как человек, восстановивший мощную Российскую империю.

У него не получилось этого сделать. Военные, кстати, громко и массово предупреждали его перед войной, что вторжение будет провальным. Будет катастрофа – армия не вытянет этого. Но он все-таки решился на это,

– рассказал Яковина.

За более чем 7 месяцев полномасштабной войны Вооруженные Силы Украины начали перехватывать инициативу. Теперь оккупанты терпят все более позорные поражения на фронте. Яковина отмечает, что Кремль ищет виновного за эти провалы. Судя по всему, диктатор уже определил, что будут отвечать за все военные.

Однако он не хочет винить в поражении людей, которых сам назначал. Поэтому на помощь пришли его "коллеги" – Кадыров и Пригожин.

Поэтому сначала с такими обвинениями выступил Кадыров, а затем Пригожин. Недавно целая стая "военкоров" – ватных и ультрашовинистических пропагандистов – начали почти сразу забрасывать го*ном как Министерство обороны России, так и министра обороны Шойгу,

– подчеркнул Яковина.

Путин нашел виновных в поражениях на фронте – Яковина: смотрите видео

Добавим, как отметил глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай, украинские военные уже освободили 6 населенных пунктов в Луганской области. Он призвал местных жителей эвакуироваться или находиться как можно ближе к укрытию.

Кроме того, после более чем 7 месяцев с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты потеряли уже 61 тысячу личного состава. Вооруженные Силы уничтожили 2435 вражеских танков, 5038 боевых бронированных машин, 1414 артиллерийских систем, 341 единицу РСЗО. Больше статистики смотрите по ссылке.