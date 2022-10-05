Про це 24 каналу розповів міжнародний оглядач та російський опозиційний журналіст Іван Яковина. За його словами, усі розуміють, що війну починав Путін. Але той взагалі не збирається брати на себе провину за провали окупантів на фронті.

До теми Процес пішов: як і коли розвалиться Росія та яким може бути її кінець

Путін хотів вписати себе в історію, а тепер зазнає поразок

Як наголошує Яковина, усі розуміють, що це війна Путіна. Він сам захотів її розв'язати, щоб, за своєю схибленою логікою, увійти в історію як людина, що відновила потужну Російську імперію.

У нього не вийшло це зробити. Військові, до речі, гучно й масово попереджали його перед війною, що вторгнення буде провальним. Буде катастрофа – армія не витягне цього. Але він все-таки наважився на це,

– розповів Яковина.

За більш ніж 7 місяців повномасштабної війни Збройні Сили України почали перехоплювати ініціативу. Тепер окупанти зазнають все ганебніших поразок на фронті. Яковина наголошує, що Кремль шукає винного за ці провали. Судячи з усього, диктатор вже визначив, що відповідатимуть за все військові.

Однак він не хоче звинувачувати в поразці людей, яких сам назначав. Тому на допомогу прийшли його "колеги" – Кадиров та Пригожин.

Тому спочатку з такими звинуваченнями виступив Кадиров, а потім Пригожин. Нещодавно ціла зграя "воєнкорів" – ватних та ультрашовіністичних пропагандистів – почали майже одразу закидувати ла*ном як Міністерство оборони Росії, так і міністра оборони Шойгу,

– наголосив Яковина.

Путін знайшов винних у поразках на фронті – Яковина: дивіться відео

Додамо, як зазначив голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай, українські військові вже звільнили 6 населених пунктів на Луганщині. Він закликав місцевих мешканців евакуюватися або перебувати якнайближче до укриття.

Крім того, після більш ніж 7 місяців з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти втратили вже аж 61 тисячу особового складу. Збройні Сили знищили 2435 ворожих танків, 5038 бойових броньованих машин, 1414 артилерійських систем, 341 одиницю РСЗВ. Більше статистики дивіться за посиланням.