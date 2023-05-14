Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, сомнительно, что во время войны Путин вообще будет кого-то наказывать. Особенно за потенциальный жест доброй воли на Бахмутском направлении.

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Захватчики уже бежали из-под Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Херсона. Еще одна неудача под Бахмутом ничего не решит.

Лошадей на переправе не меняют. Какие генералы есть – с такими придется работать. Генералы же могут говорить, что какой у них главнокомандующий – так они и воюют. Ведь ему четко говорили накануне полномасштабного вторжения, что российская армия не готова вести столь великую войну,

– отметил Жирнов.

Единственный человек, пострадавший из-за войны – бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Однако его не посадили, а просто убрали с должности.

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Путин – идиот

Как отметил Жирнов, это не оскорбление, а оценка его ментальности. Он уже давно отделил себя от реального мира и живет в "пузырьке".

Он не любит, когда ему докладывают о неудачах. Потому ему не всегда о них говорят. Путин является основным ответственным за эту войну. Но ответственности за неудачи он на себя брать не любит и не будет это делать,

– подчеркнул Жирнов.

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