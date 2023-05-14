Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, сумнівно, що під час війни Путін взагалі когось каратиме. Особливо за потенційний "жест доброї волі" на Бахмутському напрямку.

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Загарбники вже втікали з-під Києва, Чернігова, Сум, Харкова та Херсона. Ще одна невдача під Бахмутом нічого не вирішить.

Коней на переправі не міняють. Які генерали є – з такими доведеться працювати. Генерали ж можуть говорити, що який у них головнокомандувач – так вони й воюють. Адже йому чітко говорили напередодні повномасштабного вторгнення, що російська армія не готова вести таку велику війну,

– зазначив Жирнов.

Єдина людина, яка постраждала через війну – колишній глава Роскосмосу Дмітрій Рогозін. Однак його не посадили, а просто забрали з посади.

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Путін – ідіот

Як наголосив Жирнов, це не образа, а оцінка його ментальності. Він вже давно відділив себе від реального світу і живе в "бульбашці".

Він не любить, коли йому доповідають про невдачі. Тому йому не завжди про них говорять. Путін є основним відповідальним за цю війну. Але відповідальності за невдачі він на себе брати не любить і не буде це робити,

– підкреслив Жирнов.

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