Главный неудачник, который сидит за всех политиков, – Казанский об аресте Рудьковского

Экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского взяли под стражу. В то же время арест стал для политика времен Виктора Януковича не первым.

Об этом в эфире программы "Между прочим" рассказал журналист и член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Он вспомнил случаи, когда Рудьковский уже сидел в тюрьме.

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"Он (Рудьковский – 24 канал) уже "отмотал" 2 года в российской тюрьме. То есть это такой, кажется, главный неудачник, который просто сидит за всех наших политиков, которых не посадили", – сказал Денис Казанский.

Обвинения по делу Рудьквского – серьезные

Журналист отметил, что Николай Рудьковский сидел во времена Виктора Ющенко, при Владимире Путине в России, а в очередной раз его посадили уже при Владимире Зеленском. В то же время он добавил, что обвинения по соответствующему делу являются очень серьезными.

Все указывает на то, что Рудьковский действительно причастен к такому серьезному преступлению как похищение своего бизнес-партнера – это может для него обернуться большими неприятностями и большим сроком заключения,

– сказал Денис Казанский.

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В чем обвиняют Рудьковского: коротко