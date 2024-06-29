Могут ли демократы заменить Байдена после дебатов с Трампом: политолог объяснил нюансы

В США 28 июня состоялись предвыборные дебаты. Джо Байден признал, что они прошли для него неудачно. Из-за этого появилась дискуссия останется ли он кандидатом в президенты от демократической партии.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский, отметив, что в вопросах, касающихся избирательного процесса, США имеет очень четкие правила. Без добровольного согласия кандидата в президенты, победившего в праймериз, устранить его невозможно.

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Кандидатура Джозефа Байдена

Байден заявил публично, что не планирует сходить с предвыборной гонки. Вигиринский отметил, что это произошло еще перед дебатами. Несколько месяцев назад в США обсуждали кандидатуру Мишель Обамы, но она не участвовала в подготовке к выборам, потому что ранее заявляла, что не желает этого.

В демократической партии нет сильного кандидата, который бы конкурировал с Байденом и имел необходимую поддержку,

– подчеркнул политолог.

Он считает, что демократическая партия и вообще американская политика сталкивается с кризисом.

Отказ Байдена

Праймериз – это предвыборные голосования в США, в которых партия выбирает своего кандидата на предстоящих выборах.

Если Байден решит снять свою кандидатуру перед выборами в США, то следующим кандидатом должен стать тот, кто наберет большинство голосов делегатов при избрании нового представителя от демократической партии.

"Делегаты должны голосовать за тех кандидатов, которые принимали участие в праймериз", – отметил Андрей Вигиринский.