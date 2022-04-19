Об этом в своде от 19 апреля сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины. Ведомство утверждает, что враг предпринял попытку наступления, однако потерпел поражение.
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Бои на Слобожанском направлении: что известно
Генштаб отмечает, что в настоящее время идет частичная блокировка врагом города Харькова.
Оккупанты пытаются совершать огненное поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры,
– говорится в своде.
Вместе с этим вражеские войска предприняли попытку наступить на юг Изюмской области и провести здесь штурм. Однако операция не имела успеха.
Оккупанты понесли потери и вынужденно отступили на ранее занятые позиции,
– добавили в Генштабе.
Напомним, 18 апреля в украинские военные освободили ряд населенных пунктов в окрестностях Изюма, впрочем, в некоторых районах области до сих пор сконцентрированы вражеские войска.