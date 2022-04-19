Про у зведенні від 19 квітня повідомив Генштаб Збройних Сил України. Відомство стверджує, що ворог здійснив спробу наступу, однак зазнав поразки.
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Генштаб зазначає, що наразі триває часткове блокування ворогом міста Харкова.
Окупанти намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури,
– йдеться у зведенні.
Разом з цим ворожі війська здійснили спробу наступити на південь Ізюмської області та провести тут штурм. Однак операція не мала успіху.
Окупанти зазнали втрат та вимушено відступили на раніше зайняті позиції,
– додали в Генштабі.
Нагадаємо. 18 квітня українські військові звільнили низку населених пунктів на околицях Ізюма, утім, у деяких районах області досі сконцентровані ворожі війська.