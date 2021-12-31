Энергетический кризис

Главной ошибкой Украины в энергетической сфере стало желание усидеть на двух стульях одновременно.

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У нас открыли рынки электроэнергии и газа, что подразумевает свободное ценообразование, зависимое от спроса и предложения. Но при этом не прекратили фактически ценовое регулирование,

– рассказала 24 каналу обозреватель энергетических рынков Янина Ткачук.

В частности, по ее словам, летом, когда в мире подорожал уголь из-за роста спроса на него, это должно повлиять и на рост цены на производимую из этого угля электроэнергию. "Но государство установило так называемые прайс-кепы на цену на электроэнергию на рынках – это ограничение, выше которого продавцы электроэнергии не имели права выходить. Поэтому им пришлось продавать дешевле себестоимости – по 1,1 грн за кВт-ч вместо 1,8 грн", – объяснила она.

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Таким образом, энергогенерирующие компании потеряли деньги, и не только свою прибыль, а также и средства на дальнейшую деятельность – в частности, закупку угля для дальнейшего производства электроэнергии и создания его запасов на зиму. "Как и каждый бизнес, работающий ради получения прибыли, они решили ждать – вдруг ситуация изменится в их пользу или государство как-то поможет. Она изменилась, но возникла другая проблема – сейчас уголь подешевел, но его негде купить, потому что уже все заказано заранее", – говорит Ткачук.

Есть проблемы с закупкой / Фото – Pixabay

С газом, по ее словам, возникла похожая ситуация. "На мировых рынках цены выросли из-за увеличения спроса и политических манипуляций России. Для украинских потребителей газ должен подорожать. Но Украина зафиксировала цену для бытовых потребителей. Поэтому они и производители тепла получили возможность покупать газ в четыре раза дешевле, чем он есть. Те, кто такой привилегии не получил, просто перестали импортировать газ. Его закупала в основном государственная компания "Нафтогаз". Но, в любом случае, эту разницу в ценах кто-то должен заплатить. А никто не хочет быть крайним и терять свое", – объясняет обозреватель.

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Следовательно, по ее словам, на конец года сложилась не самая оптимистичная ситуация: уголь не запасли, газа в хранилищах маловато. Этого хватит на зиму, если она будет не суровой и не затяжной. Но, по словам Ткачук, весной возникнет новая проблема – где и за какие деньги покупать запасы на следующий сезон.

Вагнергейт

17 ноября 2021 года Bellingcat и The Insider обнародовали первую часть собственного расследования о срыве операции, которая ныне известна как "Вагнергейт". Это подогрело обсуждение громкого политического скандала года. Речь идет о планах украинских спецслужб выманить из России и арестовать более 30 бойцов частной военной компании "Вагнер".

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Спецслужбы выяснили, что многие российские наемники, воюющие на Донбассе в период между ротациями сидят без работы. Это помогло создать план привлечения боевиков к ответственности за все совершенные на Донбассе преступления. Украинские спецслужбы создали подставную частную военную компанию, от имени которой начали набирать работников для "командировки" в Сирию. Позже бойцам сообщили, что планы меняются и работать придется в Венесуэле.

Боевиков планировалось задержать в Киеве из-за вынужденной посадки самолета, который осуществлял их инсценированную перевозку из Минска в Венесуэлу. По звонку из окружения президента Украины, операция перевозки была отсрочена на один день из-за запланированных переговоров с Россией, во время которых предпринималась попытка избежать острых конфронтаций. После звонка вагнеровцев задержала Беларусь. Позже боевиков передали России.

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Когда о срыве операции стало известно – руководство Украины пыталось отстраниться от нее на всех уровнях. ГУР МО Украины и СБУ отрицали наличие такой операции, указав, что это — фейк. В Офисе Президента заявили, что такие новости "выглядят как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания".

В конце июня президент Владимир Зеленский в одном из интервью фактически признал подготовку сделки и отказ от нее Украины. Он также сообщил, что сам передал всю информацию о вагнеровцах Лукашенко.

Уже после публикации отчета Bellingcat стало очевидно, что эта операция действительно существовала, руководство страны знало о ней и приняло решение о переносе ее проведения.

Однако в этом документе нет фактов, указывающих, что кто-то из высшего политического руководства Украины накануне ее решающего этапа "слил" информацию о ней или белорусским, или российским спецслужбам.

Там также не упоминается участие в операции каких-либо спецслужб третьих стран: из текста документа следует, что ее разработали и реализовывали исключительно украинские разведчики.

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Отчет журналистов-расследователей подсветил два главных провала украинской политики. Первый – неготовность политиков отказаться от спекуляций на негативе для национальных интересов. Политолог Владимир Фесенко в комментарии 24 каналу отметил, что эта черта вообще очень характерна для украинского политикума, несмотря на то, что она не идет на пользу развитию государства. Дело вагнеровцев было сильно "перегрето" и представителями власти, и представителями оппозиции, пытавшимися использовать ее себе на пользу.

Второй – неумение нынешнего руководства страны работать со сложными информационными кейсами. Из этого, кстати, следует следующий скандальный провал, который продолжит влиять на украинцев.

Проваленные коммуникации

Вагнергейт – всего один яркий пример проигранного информационного кейса. Их в течение года было много на разных уровнях украинской власти: история вокруг судьи Чауса, коммуникации вокруг проведения вакцинации и компенсации за нее, реакции на скопление российских войск возле украинской границы и сообщения о высокой вероятности эскалации боевых действий, сообщения о военном учете для женщин.

Представьте: вы коммуникационщик и вашей команде поставили задачу подготовить коммуникацию по внедрению воинского долга для женщин. Вы сидите такие, стратегируете: аргументы за, против, работа с возражениями и страхами, действующие лица и спикеры, послы идеи, кто ее будет валить и как, кого привлечь к поддержке, где взять деньги на креатив и рекламу, изучаете соцопросы, проводите фокус группы... А затем выигрывает стратегия "Хобба!"

– отреагировала на свежий скандал с военным учетом коммуникационница Алена Осмоловская.

К концу 2021 года выглядит так, что, несмотря на заявления украинской власти о мощной работе со специалистами информационного дела, в кризисных ситуациях побеждает именно эта стратегия.

Борьба с коронавирусом

Второй год пандемии стал для Украины, как и многих других стран мира, испытанием на готовность населения вакцинироваться от COVID-19 — а следовательно позаботиться не только о своей защите, но и о коллективном иммунитете в стране.

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2021 год в Украине начался с внедрения жестких карантинных ограничений. До 24 января запрещалась работа заведений питания, кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров. Также под запретом было посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

Через месяц в Украине начали вакцинацию от COVID-19. Вакцинация помогает предотвращать заражение и распространение коронавируса. По состоянию на конец года 32% полностью вакцинированного населения. И это уже маленькая победа,

– отметил в комментарии сайту 24 канала адвокат, заместитель директора по правовым вопросам YouControl Даниил Глоба.

Несмотря на то, что в Украину удалось привезти достаточное количество доз вакцин, включая самые современные от Pfizer и Moderna, с экзаменом на ответственность украинцы справились слабо – только 30% привитых и 33% вакцинированных по крайней мере одной дозой.

Новые правила разделили украинцев / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Медленные темпы вакцинации можно списать на мощное антивакцинаторское движение, проявившее себя по всему миру, то неготовность медицинской системы к новой волне больных, нехватка кислорода в больницах – это административный провал.

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В Министерстве здравоохранения Украины прогнозируют, что новая волна коронавируса будет в конце февраля – начале марта. По данным ведомства, чем больше в стране будет вакцинировано, тем слабее будет волна и тем меньше будет нагрузка на больницы. Одна к тому, что она придет, стоит готовиться уже.

Срыв назначения главы САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура не имеет постоянного руководства с августа 2020 года. Назначение главы САП к декабрю 2021 года – один из структурных маяков меморандума Украины с МВФ. Дополнительное обязательство об этом назначении Украина взяла на себя в сентябре, это было зафиксировано в совместном заявлении после встречи Зеленского и лидера США Джо Байдена. Однако конкурс постоянно затягивался.

На финальном этапе работы комиссии по избранию руководителя САП остались два кандидата на должности руководителя ведомства и его заместителя – старший детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко и прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк, набравшие 246 и 229 баллов соответственно.

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21 декабря во время заседания конкурсной комиссии пять из шести членов комиссии от Верховной Рады отказалась голосовать за утверждение формального решения, сославшись на то, что комиссия не имеет подтверждения от ОГП соответствия указанных кандидатов требованиям доступа к гостайне.

Представители общественных антикоррупционных организаций назвали такой отказ попыткой еще раз сорвать назначение главы САП.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Куинн, комментируя это, напомнила, что САП "сыграет критически важную роль в привлечении к ответственности коррупционеров, влияет на все антикоррупционные отношения в Украине".

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На фоне многочисленных коррупционных скандалов и громкого расследования Pandora Papers такая задержка выглядит плохо. Хотя эффективная работа САП дала бы мощную поддержку тем делам, которые в Офисе Президента относят к своим безоговорочным победам. Как, например, санкции против сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, против которого проводится следствие САП.