Саммит Крымская платформа

Украина организовала саммит "Крымская платформа". В мероприятии приняли участие представители 46 стран и международных организаций.

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В учредительных документах отмечается, что мероприятие направлено на повышение эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиление международного давления на Кремль и предотвращение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Все это нужно для достижения главной цели – деоккупации и возвращения его Украине.

Целью Крымской платформы является собрать под своей эгидой все тематические мероприятия и инициативы по крымскому вопросу в рамках международных организаций, других международных правительственных и неправительственных форумов.

Создана важная для нас площадка для координации международных усилий в борьбе за украинский статус Крыма. Это будет постоянно работающий инструмент. Тот факт, что это вызвало просто истерику у Кремля, свидетельствует, что это шаг в правильном направлении. Это постоянное напоминание о проблеме Крыма и инструменте координации в борьбе за Крым,

– объяснил 24 канала политолог Владимир Фесенко.

Ротация высшего военного руководства

В конце июля новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины был назначен генерал-майор Валерий Залужный. Решением президента он сменил в должности генерал-полковника Руслана Хомчака.

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Залужный воюет на Донбассе с 2014 года. Офицеры его назначение восприняли с большим энтузиазмом. Залужного считали генералом, понимающим проблемы солдат и младших офицеров. Поэтому его назначение положительно отразилось на состоянии армии.

Украинские военные / Фото zsu.gov.ua

В начале ноября Верховная Рада Украины поддержала назначение Алексея Резникова новым министром обороны Украины. Он сменил на этом посту Андрея Тарана. Это назначение военнослужащие восприняли с энтузиазмом. Назначение на эту должность не военного, а гражданского человека восприняли как сигнал, что Резников наконец-то разграничит полномочия Минобороны и Генерального штаба. И Минобороны будет заниматься тем, чем должно: обеспечением войска и защитой интересов ВСУ перед политикам.

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Аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков заменил и главнокомандующего, и руководителя Министерства обороны называет безоговорочным достижением.

У высшего политического руководства страны есть понимание происходящих процессов. Это – позитив. Особенно – появление Валерия Залужного в должности главнокомандующего как человека с практическим опытом и высоким уровнем военной подготовки,

– сказал он.

Пожалуйста, на украинском

С 16 января, согласно Закону о языке, все предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, предприниматели и другие субъекты хозяйствования должны обслуживать клиентов только на украинском. То же касается информации о товарах и услугах, в частности через интернет-магазины и интернет-каталоги.

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Учитывая чувствительность вопроса, украинизация сферы услуг стала одной из обсуждаемых тем января. Конфликты на языковой почве в сфере обслуживания к тому моменту стали обыденным явлением. Впрочем, как оказалось после 16 января, украинский язык совсем не мешает качественно предоставлять услуги.

В течение следующих нескольких лет переход на государственный язык ожидает туристическую, культурную и развлекательную сферы, средства массовой информации. Такой подход способствует самоидентификации, популяризации украинской культуры и повышению престижа Украины,

– сказал адвокат, заместитель директора по правовым вопросам YouControl Данило Глоба.

Визит Зеленского в США

Визит президента Владимира Зеленского в США, начавшийся 31 августа, длился чуть больше недели.

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В это время Владимир Зеленский провел двухчасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом, встречался с министрами энергетики и обороны, главой космического агентства NASA, американскими законодателями, руководителями аналитических центров США, представителями бизнеса, украинской общины Америки. Результаты визита вызвали у аналитиков и комментаторов весь спектр эмоций: от заявлений о полном провале поездки до восторженных рецензий на каждое движение главы государства.

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Впрочем, в целом этот визит можно скорее отнести к положительным последствиям года.

Этот визит был важен с точки зрения возобновления и активизации отношений стратегического партнерства. Даже в формальном измерении. Речь идет и о подготовке и подписании обновленной Хартии стратегического партнерства. Фундамент был заложен именно во время визита Зеленского в Вашингтон. Было также подписано рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны,

– объяснил политолог Владимир Фесенко.

И добавил: "Примечательно, что сотрудничество между США и Украиной в сфере обороны активизировалось. Это позитивные тенденции и позитивные движения вперед с точки зрения стратегических национальных интересов".

Поездка была стратегически важным шагом / Фото president.gov.ua

Наращивание возможностей ВСУ

ВСУ при поддержке западных партнеров Украины продолжают наращивать силы для сдерживания российской агрессии.

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"Украина – это сила добра в мире. Но добро убедительнее с "Айлендами", "Джавелинами", "Байрактарами", современными ракетами, кораблями ВМС, базами, приборами ночного видения, средствами радиоэлектронной борьбы и т.д. Мы привлекали все это благодаря переговорам с партнерами", – прокомментировал усиление украинской армии в 2021 году министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков соглашается, что это очевидное достижение Украины

Несмотря на все нюансы – наши ограниченные ресурсы и не слишком эффективное их использование, сдержанность некоторых наших партнеров – идет дальнейшее наращивание возможностей Вооруженных сил Украины. Мы получили партию БПЛА Bayraktar для нужд ВМС, получили партию пусковых установок и ракет в ПЗРК Javelin, получили два катера класса Island,

– сказал он.

"По всем заявлениям, которые идут со стороны военного руководства России, и от Владимира Путина, видно, насколько им не нравится, что Украина, несмотря на агрессию, наращивает свои возможности. Заявления России, конечно, в первую очередь – угроза и значительный риск Но, в этом году российское руководство на самом высоком уровне делало беспрецедентно агрессивные заявления, что косвенно говорит о том, что все, что сейчас делает Украина, имеет положительные тенденции. в 2014 году мы сделали все правильно, и последние восемь лет, несмотря на все проблемы, двигаемся в правильном направлении", – добавил он.

Борьба с коронавирусом

Несмотря на все сложности, Украина все же смогла приступить к вакцинации от COVID-19.

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Для широкой публики доступны были три вакцины – AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac, Comirnaty от Pfizer.

"Вакцинация помогает предотвращать заражение и распространение коронавируса. По состоянию на конец года имеем 32% полностью вакцинированного населения. И это уже маленькая победа", – сказал заместитель директора по правовым вопросам YouControl Данило Глоба.

По его словам, к положительным результатам этого года можно отнести также внедрение COVID-сертификатов и международных свидетельств о вакцинации. Полностью вакцинированные граждане могут загрузить внутренний и международный документ о вакцинации в электронной форме, а бумажный документ получить у семейного врача.

Международный ратифицированный Украиной и международным сообществом и является своеобразным "пропуском в мир", поскольку его можно использовать для путешествий за границу, в частности, в те страны, которые ввели жесткие карантинные ограничения,

– сказал он.

Авиационный безвиз с ЕС

По мнению главы МИД Кулебы, сохранение возможностей для путешествий украинцев по Европе в целом можно считать большим достижением.

Однако, как уточняет Глоба, отдельно стоит обратить внимание на подписание соглашения об Совместном авиационном пространстве на саммите Украина-ЕС 12 октября.

Соглашение об "открытом небе" предполагает, что компании из Европы без ограничений смогут летать в любые аэропорты Украины, а украинские авиаперевозчики – в аэропорты ЕС.

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"Соглашение предоставляет больше возможностей для путешествий для пассажиров, поскольку высшая конкуренция предполагает снижение цен на билеты. Это также преимущества для региональных аэропортов, которые получат шансы на привлечение инвестиций и развитие в результате потенциальной возможности принимать больше самолетов и получить больший пассажиропоток", – говорит Глоба.