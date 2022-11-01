Неужели апокалипсис: в небе Вьетнама заметили загадочное черное кольцо

Черное кольцо заметили в небе Вьетнама 1 ноября. Очевидцы отреагировали по-разному. Одни назвали кольцо жутким, другие – удивительным.

Что за загадочное кольцо видели во Вьетнаме и о причине его появления, рассказывает 24 канал.

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Что известно о черном кольце во Вьетнаме

Черное кольцо было замечено над дорогой во Вьетнаме 1 ноября. Очевидцы предположили, что это может быть кольцо из дыма. Мол, раньше его уже видели жители Пакистана, Англии и Канады.

В небе Вьетнама появилось загадочное черное кольцо: смотрите видео

Где еще видели черное кольцо и почему оно образовалось

Загадочные чёрные кольца ранее замечали в Казахстане. В частности, соответствующее видео было обнародовано в апреле 2015 года. Соцсети буквально взорвались. Пока одни жители наблюдали с восхищением, другие даже назвали черное кольцо "порталом в ад" и колдовством.

Впрочем, специалисты убеждают, что кольцо не такое загадочное, как кажется людям. К примеру, в Чикаго его заметили после взрыва трансформатора. А в Великобритании – после тестирования фейерверков.

Обычно такие черные кольца – это дымовые вихри. Они образуются после взрыва из-за круглой структуры. Например, из фабричной дымовой трубы или самодельного мусорного бака с дымовым кольцом и т.д.

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