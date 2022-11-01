Що за загадкове кільце бачили у В'єтнамі та від чого воно могло з'явитися, розповідає 24 канал.

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Що відомо про чорне кільце у В'єтнамі

Чорне кільце помітили над дорогою у В'єтнамі 1 листопада. Очевидці припустили, що це може бути кільце з диму. Мовляв, раніше його вже бачили жителі Пакистану, Англії та Канади.

У небі В'єтнаму з'явилося загадкове чорне кільце: дивіться відео

Де ще бачили чорне кільце та чому воно утворилося

Загадкові чорні кільця раніше помічали у Казахстані. Зокрема, відповідне відео оприлюднили у квітні 2015 року. Соцмережі буквально вибухнули. Поки одні жителі спостерігали з захопленням, інші навіть назвали чорне кільце "порталом у пекло" та чаклунством.

Втім, фахівці переконують, що кільце менш загадкове, аніж здається людям. Наприклад, у Чикаго його помітили після вибуху трансформатора. А у Великій Британії – після тестування феєрверків.

Зазвичай, такі чорні кільця – це димові вихори. Вони утворюються після вибуху через круглу структуру. Наприклад, з фабричної димової труби чи саморобного сміттєвого бака з димовим кілцем тощо.

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