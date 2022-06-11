Неужели крови украинцев недостаточно, чтобы быть в семье ЕС, – Подоляк Нидерландам

Украина надеется в конце июня получить устав кандидата на вступление в Европейский Союз. Но есть государства, которые против этого.

Одним из таких государств является Нидерланды. По этому поводу высказал свое мнение советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Нидерланды всегда были за свободу

Подоляк отметил, что свобода, конкуренция, права человека – это такая страна, как Нидерланды. Ведь это государство ЕС всегда было образцом демократии.

Сегодня украинцы платят страшную цену за то, чтобы оградить свободную Европу от российских лагерей. Неужели наши люди заплатили недостаточно крови, чтобы получить шанс быть в семье Европы?

– спрашивает Подоляк.

Следует отметить, что Нидерланды не единственная страна, которая выступает против предоставления Украине статуса кандидата. Были заявления и о том, что такое мнение имеют Германия и Франция, а также Венгрия.

Вступление Украины в ЕС

Резолюция Европарламента уже предоставила рекомендацию Евросоюзу предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. За резолюцию Европарламента по внешней, безопасности и оборонной политике ЕС после агрессивной войны России против Украины проголосовали 438 евродепутатов. "Против" высказались всего 65. Еще 94 воздержались от голосования. Также упомянули о Молдове и Грузии. Но рекомендации по кандидатству этих стран на вступление в ЕС нет.

Теперь Украина ожидает, что 24 июня ЕС на саммите объявит решение о предоставлении Украине статуса кандидата. Есть три страны-члена, которые пока настойчиво выступают против. Вице-премьер-министр по вопросам Евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина обещала, что она будет пытаться развеять сомнения этих скептических европейских стран. Всего дискутирующих относительно членства Украины в ЕС есть семь стран.

Зато уже звучали предложения по какой-то альтернативе для Украины по поводу утопа в Европейский Союз. Мол, все не так просто, процедура долгая, может занять много времени, поэтому нужен другой механизм. На это реагировал президент Зеленский. По его словам, Украина пока не рассматривает никакой альтернативы вступлению в Европейский Союз. При этом договоренности с Великобританией об оборонном союзе необходимы для безопасности государства.

Больше информации о рассмотрении членства Украины в ЕС: смотрите видео