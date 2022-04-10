Невероятная история собаки из Ирпеня, фото которой облетело весь мир

Фото огромного черного пса, радостно встречающего украинских военных в освобожденном Ирпене, облетело весь мир. Оказалось, собаку просто не успели эвакуировать.

Пес радостно встречал украинских военных

Огромного резеншнауцера обнаружили в закрытой квартире 29 марта бойцы 72 бригады. Дом собаки был разгромлен от обстрелов. На столе лежали документы, в которых была указана порода пса, возраст и имя – Бавария. О судьбе собаки рассказал Сергей Притула.

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Фото этой собаки, обнимающей военного лапами, сделали иностранные журналисты, а также украинский фотокор Глеб Гаранич. Снимок быстро разлетелся по социальным сетям, потом появился в Twitter и добрался до иностранных газет и даже США,

– отметил Притула.

Фото, облетевшее соцсети / Фото Глеб Гаранич

Пса сначала забрали в волонтерский штаб, где он переночевал. А потом волонтеры забрали ее домой.

Через 3 дня позвонила хозяйка пса Татьяна. Она увидела фотографию в социальных сетях. Сейчас ее семья с четырьмя детьми в Ровенской области.

Заботились о собаке волонтеры / Фото фейсбук Сергея Притулы

Оказалось, что собаку в действительности зовут Зара. Эвакуировать ее просто не успели: выезжали из-под обстрелов быстро, вся семья одна машина, Зара не поместилась.

Заботиться о собаке должен был сосед, но его избили россияне, которые хотели забраться в квартиру. Он выжил, но сейчас находится в больнице. Так Зара осталась без присмотра в закрытой квартире.

Она сама, закрытая в квартире, провела несколько недель. Ела то, что смогла найти,

– добавил Притула.

Собаку волонтеры помогли перевезти к семье на Ровенщину.

Пес наконец-то встретился с родными / Фото Фейсбук Сергея Притулы

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