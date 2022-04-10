Пес радісно зустрічав українських військових

Величезного різеншнауцера знайшли в зачиненій квартирі 29 березня бійці 72 бригади. Будинок собаки був побитий від обстрілів. На столі лежали документи, в яких була вказана порода пса, вік і ім'я – Баварія. Про долю собаки розповів Сергій Притула.

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Фото цієї собаки, яка лапами обіймає військового, зробили іноземні журналісти, а також український фотокор Гліб Гаранич. Знімок швидко розлетівся соціальними мережами, потім з'явився в Twitter і дістався до іноземних газет і навіть США,

– зазначив Притула.



Фото, яке облетіло соцмережі / Фото Гліб Гаранич

Пса спершу забрали у волонтерський штаб, де вона переночувала. А потім волонтери забрали її до себе додому.

Через 3 дні зателефонувала господиня пса Тетяна. Вона побачила фотографію в соціальних мережах. Зараз її сім'я із чотирма дітьми в Рівненській області.



Опікувались собакою волонтери / Фото фейсбук Сергія Притули

Виявилося, що собаку насправді звуть Зара. Евакуювати її просто не встигли: виїжджали з-під обстрілів швидко, уся сім'я однією машиною, Зара не помістилась.

Дбати за псом мав сусід, але його побили росіяни, які хотіли забратися у квартиру. Він вижив, але зараз перебуває в лікарні. Так Зара залишилася без нагляду в закритій квартирі.

Вона сама, закрита у квартирі, провела кілька тижнів. Їла те, що змогла знайти,

– додав Притула.

Собаку волонтери допомогли перевезти до сім'ї на Рівненщину.



Пес нарешті зустрівся з рідними / Фото Фейсбук Сергія Притули

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