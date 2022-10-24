Сколько дронов-камикадзе ВСУ сбили на Юге: Гуменюк назвала невероятную статистику
Россия очень часто запускает по Украине иранские дроны-камикадзе именно с оккупированной территории нашего государства – захваченной Автономной Республики Крым. Впрочем, статистика сбития этих дронов именно на Юге поражает.
Даже когда иранские дроны долетают до цели, часто они поражают пустое побережье или просто воду. Об этом в эфире 24 каналу рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
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Невероятная статистика сбивания дронов на Юге
Военные Вооруженных Сил Украины, которые защищают на Юге, поражают не только иранские дроны, но и украинцев и весь мир невероятной статистикой своей работы.
Так, от появления на фронтах российско-украинской войны на Юге ВСУ сбили уже 180 иранских дронов. В то же время насчитали 40 попаданий. То есть, из 5 выпущенных дронов не всегда хотя бы 1 попадает в цель.
Есть 40 попаданий дронов, когда они достигали цели. Но не всегда это было поражение. Иногда это было попадание у побережья, в воду, в акваторию Очаковского порта в частности. То есть не всегда это была разрушительная сила,
– рассказала Наталья Гуменюк.
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Статистика сбития иранских дронов по Украине
- Установлено, что Россия впервые применила против Украины иранские дроны-камикадзе еще 13 сентября. Тогда первый "летающий мопед" сбили украинские военные во время контрнаступления в Харьковской области - над освобожденным Купянском.
- С этого времени и до 23 октября, то есть за 40 дней, всего украинские воины сбили 273 иранских дрона-камикадзе. Это почти 7 дронов в день.