Очевидцы успели снять на видео уникальное природное явление, а также поделились в сети фотографиями. Пользователи инстаграма активно делятся эмоциями от увиденного неба.

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Невероятное облако прямо над Азовским морем зафиксировали в воскресенье, 4 июля. После этого в Приморске начался сильный ливень с грозой.

В инстаграме делятся впечатлениями

Местный житель поделился фото и видео, которые ему удалось снять с дрона.

Сегодня (4 июля – 24 канал) в Приморске неожиданно прошел ураган. У меня было ровно 2 минуты на все,

– подписал пост Максим Чалых.

В комментариях очевидцы делились впечатлениями: "И красиво, и страшно", "Медуза в небе".

В Приморске над морем шокирующее небо: смотрите видео maxon_chalykh, julia.veseleva, ruslanrsr



В Приморске было страшное небо / Фото oblaka_prim



Небо над Приморском 4 июля / Фото maxon_chalykh



Перед грозой в Приморске зафиксировали удивительное небо / Фото maxon_chalykh

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