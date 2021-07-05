Очевидцы успели снять на видео уникальное природное явление, а также поделились в сети фотографиями. Пользователи инстаграма активно делятся эмоциями от увиденного неба.

Похоже Апокалипсис в Запорожье: шокирующие фото и видео страшного природного явления

Невероятное облако прямо над Азовским морем зафиксировали в воскресенье, 4 июля. После этого в Приморске начался сильный ливень с грозой.

В инстаграме делятся впечатлениями

Местный житель поделился фото и видео, которые ему удалось снять с дрона.

Сегодня (4 июля – 24 канал) в Приморске неожиданно прошел ураган. У меня было ровно 2 минуты на все,
– подписал пост Максим Чалых.

В комментариях очевидцы делились впечатлениями: "И красиво, и страшно", "Медуза в небе".

В Приморске над морем шокирующее небо: смотрите видео maxon_chalykh, julia.veseleva, ruslanrsr

небо
В Приморске было страшное небо / Фото oblaka_prim

небо
Небо над Приморском 4 июля / Фото maxon_chalykh

небо
Перед грозой в Приморске зафиксировали удивительное небо / Фото maxon_chalykh

Непогода в Запорожье: последние новости

  • 29 июня в Запорожье и области прошли сильные ливни и грозы. В результате спасателем пришлось 9 раз оперативно выезжать на вызовы.
  • Из-за непогоды 4 июня в Запорожской области 4 населенных пункта остались без электроснабжения.
  • В Бердянске от непогоды пострадали деревья, а город затопило.