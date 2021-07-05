Очевидці встигли зняти на відео унікальне природне явище, а також поділились у мережі фотографіями. Користувачі інстаграму активно діляться емоціями від побаченого неба.
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Неймовірну хмару просто над Азовським морем зафіксували у неділю, 4 липня. Після цього у Приморську розпочалась сильна злива із грозою.
У інстаграмі діляться враженнями
Місцевий житель поділився фотографіями та відео, які йому вдалось зняти з дрону.
Сьогодні (4 липня – 24 канал) у Приморську несподівано пройшов ураган. У мене було рівно 2 хвилини на все,
– підписав пост Максим Чалих.
У коментарях очевидці ділились враженнями: "І красиво, і страшно", "Медуза на небі".
У Приморську над морем шокуюче небо: дивіться відео maxon_chalykh, julia.veseleva, ruslanrsr
У Приморську було страхітливе небо / Фото oblaka_prim
Небо над Приморськом 4 липня / Фото maxon_chalykh
Перед грозою в Приморську зафіксували дивовижне небо / Фото maxon_chalykh
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