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Невероятное открытие: ученые обнаружили признаки существования воды на Юпитере

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Ученые обнаружили воду на Юпитере
Ученые обнаружили воду на Юпитере / Фото из свободных источников

Астрономы обнаружили признаки существования воды на Юпитере. Кроме того, анализ Большого Красного пятна – крупнейшего урагана в Солнечной системе – показал, что газовая оболочка планеты имеет от двух до девяти раз больше кислорода, чем Солнце.

Об этом говорится в статье, опубликованной в The Astronomical Journal.

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Поиски воды играют важную роль в определении внутреннего строения самой большой планеты в Солнечной системе. Данные компьютерного моделирования показывают, что ядро ​​Юпитера состоит из последовательных слоев металлов, каменистых пород, а также льда из метана, воды, аммиака. Наличие или отсутствие молекул воды в его газовой оболочке может помочь определить, насколько достоверны современные теории.

Группа Гордона Бьоракера, астрофизика из Центра космических полетов имени Годдарда NASA, провела наблюдения Большого Красного пятна на Юпитере. С помощью телескопов обсерватории Кека они получили инфракрасные спектры высокого разрешения, которые позволили заглянуть им на глубину, где давление составляет от 0,5 бар до 5 бар (высота на Юпитере измеряется в барах, так как у планеты нет четко определенной поверхности, от которой можно было бы вести отсчет). Кроме того, астрономы изучили Юпитер с помощью инфракрасного телескопа IRTF.

Путешествие к середине Красного пятна на Юпитере – смотрите видео

 

В результате исследователи обнаружили на высоте около 5 бар линии, соответствующие метану, фосфину и воде. Однако температуры на этой глубине слишком велики, чтобы метан и его изотопологи (молекулы, различающиеся только по изотопному составу атомов) могли конденсироваться и превращаться в облака. В то же время, они примерно соответствуют температурам, которые нужны для замерзания воды при давлении в 5 бар (около 257 – 290 кельвинов).

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Моделирование показало, что исследователи "почти наверняка" обнаружили облако, состоящее из жидкой или замерзшей воды. Кроме того, оно исключило возможность того, что группа Бьоракера нашла облака с фосфина. Также исследователи оценили количество монооксида углерода в нижних слоях газовой оболочки Юпитера. Вместе полученные данные указывают на то, что планета может быть богата кислородом – в 2 – 9 раз больше Солнца.

via GIPHY

Теперь полученные Бьоракером результаты необходимо будет проверить в других частях планеты, чтобы получить глобальную картину распределения воды. Если данные астрофизиков совпадут с данными зонда "Юнона", то ученые смогут использовать подобный метод для исследования других планет Солнечной системы.

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Теги: Техно Юпитер Космос
Источник: 24 Канал
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