Дед на тракторе рыл окопы под обстрелами: ветеран вспомнил невероятную помощь украинцев

Начало полномасштабного вторжения объединило всех украинцев, которые помогали стране как могли. Кто-то варил еду, кто-то стоял в очереди в ТРО. Однако определенные истории запечатлеваются в памяти навсегда.

Ветеран, правозащитник и военный Олег Симороз рассказал 24 Каналу невероятные истории украинцев, которые в начале полномасштабного вторжения помогали защищать государство. Некоторые из них имели счастливый конец, некоторые, к сожалению, нет. Однако все они заслуживают уважения.

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Невероятная помощь украинцев

Ветеран вспомнил историю, которая случилась во время обороны Киева на Гостомельском и Ирпенском направлениях. Люди выкапывали под обстрелами окопы, тогда россияне обстреливали их минометами, ствольной артиллерией и "Градами".

Тогда приехал дед на тракторе, которому объясняли, что нельзя на экскаваторе помогать рыть окопы, но он не послушался.

Дед под обстрелами копал все окопы вместе с нами. Потом сидел в блиндаже и прятался. Это был простой работяга, не мобилизованный. Я даже не уверен, что наше командование додумалось потом ему выписать хоть какую-то благодарность,

– рассказал Симороз.

Кроме того, он поделился еще одной печальной историей, которой стоит гордиться. Во время одного из обстрелов "Град" перебил одну линию электропередач, которая вела в Киев. Тогда один электрик, который приехал из столицы, полез ее ремонтировать несмотря на то, что ему говорили этого не делать.

Он ответил, что никто не требовал, чтобы он ехал, просто он видит, что Киев сидит без света. К сожалению, этот электрик погиб. Однако это те вещи, которые врезаются в память навсегда,

– подчеркнул Симороз.

Он добавил, что есть очень много украинцев, которые самоотверженно пожертвовали своей жизнью ради Украины. Бригада ветерана, например, в начале полномасштабного вторжения на 100% состояла из добровольцев. Тогда примерно 800 человек добровольно защищали столицу.

Это навсегда в сердце,

– подчеркнул он.

Кроме того, он рассказал, что после ранения, когда он вернулся, к нему подошел мальчик, которому было лет 10 – 12 и поблагодарил за защиту., Мальчик очень стеснялся, ведь, наверняка, делал это впервые.

Такие поступки, и их на самом деле множество, – это то, что вызывает одновременно и слезы, и гордость за эту страну. Потому что она действительно стоит того, чтобы за нее бороться,

– отметил Симороз.