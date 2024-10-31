Ветеран, правозахисник та військовий Олег Симороз розповів 24 Каналу неймовірні історії українців, які на початку повномасштабного вторгнення допомагали боронити державу. Деякі з них мали щасливий кінець, деякі, на жаль, ні. Однак усі вони заслуговують на повагу.

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Неймовірна допомога українців

Ветеран пригадав історію, яка трапилась під час оборони Києва на Гостомельському та Ірпінському напрямках. Люди викопували під обстрілами окопи, тоді росіяни обстрілювати їх мінометами, ствольною артилерією та "Градами".

Тоді приїхав дід на тракторі, якому пояснювали, що не можна на екскаваторі допомагати рити окопи, але він не послухався.

Дід під обстрілами копав всі окопи разом з нами. Потім сидів у бліндажі й ховався. Це був простий роботяга, не мобілізований. Я навіть не впевнений, що наше командування додумалось потім йому виписати хоч якусь подяку,

– розповів Симороз.

Крім того, він поділився ще однією сумною історією, якою варто пишатись. Під час одного з обстрілів "Град" перебив одну лінію електропередач, яка вела до Києва. Тоді один електрик, який приїхав зі столиці, поліз її ремонтувати попри те, що йому говорили цього не робити.

Він відповів, що ніхто не вимагав, щоб він їхав, просто він бачить, що Київ сидить без світла. На жаль, цей електрик загинув. Однак це ті речі, які врізаються в пам'ять назавжди,

– наголосив Симороз.

Він додав, що є дуже багато українців, які самовіддано пожертвували своїм життям заради України. Бригада ветерана, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення на 100% складалась з добровольців. Тоді приблизно 800 людей добровільно захищали столицю.

Це назавжди в серці,

– підкреслив він.

Крім того, він розповів, що після поранення, коли він повернувся, до нього підійшов хлопчик, якому було років 10 – 12 і подякував за захист. Хлопчик дуже соромився, адже, напевно, робив це вперше.

Такі вчинки, і їх насправді безліч, – це те, що викликає одночасно й сльози, й гордість за цю країну. Бо вона справді вартує того, щоб за неї боротися,

– зазначив Симороз.